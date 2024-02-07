

أثنى المدير الفني لمان سيتي، جوسيب غوارديولا، على الأثر البارز من فيل فودين، الذي أحرز 3 أهداف (هاتريك) خلال الفوز الثمين على مضيفه برينتفورد 3-1 في ختام المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وفرض فودين نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 45+3 و53 و70، ردا على افتتاح برنتفورد للتسجيل عبر الفرنسي نيل موباي (21).



وفي وقت تأمل فيه في الفوز، أشاد غوارديولا مرة أخرى بتأثير فيل فودين، حيث قال إن نجم منتخب إنجلترا كان يستمتع بأنجح موسم له حتى الآن من حيث الإنتاجية.



وأضاف غوارديولا في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي لمان سيتي: «لقد عرفنا ذلك، قلت قبل بضعة أسابيع إن فيل يعيش موسمه الأكثر تأثيرا في الفريق من حيث الأهداف والتمريرات».



من جهته، قال فودين لشبكة «سكاي سبورتس» عقب تسجيله ثاني ثلاثية في مسيرته: «سعيد حقا بأدائي، وسعيد بالطريقة التي ألعب بها».



وتابع: «اللعب أكثر في العمق، حيث أريد أن ألعب أيضا. (إنه) أفضل مستوى لدي بقميص مان سيتي لفترة طويلة، وبشكل مستمر».



وأضاف فودين عن تأخر فريقه بهدف «لقد حافظنا على هدوئنا. نحن فريق يثق في قدراته، وكان علينا التحلي بالصبر. نستحق الفوز، وقد سنحت لنا العديد من الفرص واستحوذنا على الكرة».



وتقدم «السيتي» للمركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة متساويا مع أرسنال، ليضيق بطل إنجلترا الخناق على المتصدر ليفربول، حيث بات الفارق بينهما نقطتين فقط مع امتلاك مان سيتي مباراة مؤجلة.



وفي بطولة أخرى، يستعد تشلسي لمواجهة صعبة أمام مضيفه أستون فيلا اليوم على ملعب فيلا بارك في مباراة معادة من الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.



وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن، ما فرض مواجهة إعادة حسب قواعد البطولة الإنجليزية العريقة.



ويلعب اليوم كذلك نوتنغهام فوريست مع بريستول سيتي بعدما تعادلا دون أهداف في المباراة الأولى.