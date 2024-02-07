

عبدالعزيز الفضلي



شدد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني على ضرورة تفعيل إدارة مكتب التفتيش والتدقيق، داعيا جميع قطاعات الوزارة إلى التعاون معه وتسهيل مهمته.



وقال الوزير د.العدواني، في تعميم اصدره وتلقت «الأنباء» نسخة منه: حرصا على مصلحة العمل يرجى التقيد والالتزام بما يلي:



1 ـ تذييل جميع القرارات الإدارية وقرارات العقوبات وقرارات السحب والنشرات والتعاميم الصادرة عن وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والإدارات التابعة لهم بنسخة إلى إدارة مكتب التفتيش والتدقيق.



2 ـ تذييل جميع المخاطبات الصادرة من الوزارة إلى الجهات الرقابية بالدولة ومنها: إدارة الفتوى والتشريع ـ ديوان الخدمة المدنية ـ وزارة المالية جهاز المراقبين الماليين ـ ديوان المحاسبة ـ الجهاز المركزي للمناقصات العامة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ـ جهاز متابعة الأداء الحكومي مراقبي شؤون التوظف بنسخة إلى إدارة مكتب التفتيش والتدقيق.



3 ـ ضرورة قيام إدارة الخدمات العامة (مراقبة السجل العام) بتزويد إدارة مكتب التفتيش والتدقيق بمكتب الوزير بنسخ من البريد الصادر والوارد للوزارة من جميع الجهات الرقابية المنوه عنها بالبند السابق أعلاه.



4 ـ ضرورة تزويد إدارة مكتب التفتيش والتدقيق بنسخة من المخالفات والملاحظات الواردة من الجهات الرقابية على وزارة التربية ورد الوزارة على تلك المخالفات والملاحظات وتعقيب الجهات الرقابية على رد الوزارة وما يتم من إجراءات بشأنها.



5 ـ ضرورة قيام جميع القطاعات بالوزارة والإدارات والمراقبات والأقسام التابعة لها بتزويد إدارة مكتب التفتيش والتدقيق بمكتب الوزير بما يتم طلبه من كل المستندات والمعلومات والبيانات حال طلبها.



6 ـ ضرورة قيام جميع القطاعات بالوزارة والإدارات والمراقبات والأقسام التابعة لها بتسهيل مهمة موظفي إدارة مكتب التفتيش والتدقيق والتعاون الجاد معهم.



7 ـ ضرورة قيام جميع القطاعات بالوزارة والإدارات والمراقبات والأقسام التابعة لها بسرعة الرد على كل ما يتم طلبه من قبل إدارة مكتب التفتيش والتدقيق.



على جميع الجهات العلم والعمل بموجبه.