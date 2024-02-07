كرّم مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي طالبة كلية الحقوق فادية الرفاعي لحصولها على المركز الأول كأفضل باحثة ومتحدثة في مسابقة «نموذج الأمم المتحدة» التي أقيمت في جامعة كوين ميري ـ لندن، ووفد جمعية القانون الدولي، وأستاذ القانون بكلية الحقوق د.شرف الشرف الذي رافق الوفد في المسابقة.



حضر التكريم كل من القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة الأستاذ د.جاسم الحمدان، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د.عثمان الخضر.



وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال د.الحربي: تشرفنا اليوم بتكريم كوكبة متميزة من طلبة كلية الحقوق وذلك لمشاركتهم في مسابقة «نموذج الأمم المتحدة» وحصولهم على المركز الأول، مثمنا هذا الإنجاز ومعربا عن فخره بهذه المشاركة المشرفة، موضحا أن هذا التكريم يأتي سعيا من الإدارة الجامعية إلى تشجيع الطلبة لتحقيق المزيد من الإنجازات.



وأكد د.الحربي أن الإدارة الجامعية تولي اهتماما بالغا بأبنائها الطلبة، وتعمل جاهدة على تسهيل مسيرتهم العلمية وتذليل جميع الصعاب التي قد يواجهونها خلال دراستهم في جامعة الكويت، مقدما شكره لفريق جمعية القانون الدولي على هذا الإنجاز الذي يعكس جودة التعليم في جامعة الكويت والذي له الأثر البالغ الذي ينعكس بشكل إيجابي على دولتنا الحبيبة الكويت.



من جانبها، أعربت الطالبة فادية الرفاعي عن سعاتها بهذا الإنجاز الذي يعتبر فخرا ووسام شرف على الصدور.



وضم وفد جمعية القانون الدولي كلا من الطلبة مشاري الكليب، وعبدالعزيز الدعيج، ويعقوب اليتامى، وفرح المطيري، ودلال الشرف، ووسن العمار، ولمار الدويلة.