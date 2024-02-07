عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:



أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بمغادرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن متوجها إلى سلطنة عمان الشقيــقة، حيــــث يتفضل صاحب السمو الأمير وأخوه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة فيشملان برعايتهما وحضورهما حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية اليوم 7 الجاري بولاية الدقم، متمنيا لسموه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.



واستعرض مجلس الوزراء نتائج لقاء سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية المعنية، حيث تطرق سموه إلى عدد من الموضوعات من أبرزها ما جاء في مضامين النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وبرنامج عمل الحكومة وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية.



واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة، وقد اعتمد مجلس الوزراء برنامج عمل الحكومة وقرر إحالته إلى مجلس الأمة إعمالا بنص المادة 98 من الدستور.



ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلستي مجلس الأمة.



ورحب مجلس الوزراء بإعلان الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن حصول الكويت على درجة 46 على مؤشر مدركات الفساد عن العام 2023 بارتفاع مقداره 4 درجات عن درجتها في عام 2022، حيث تم تصنيف الكويت في المرتبة الـ 63 على سلم ترتيب الدول بالمؤشر الذي يضم 180 دولة متقدمة بذلك 14 مرتبة عن ترتيبها السابق.