تستضيف كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مؤتمر «TEFL كويت» تحت شعار «التنقل في آفاق جديدة للتعليم التحويلي والمستدام» لتعليم وتدريس اللغة الانجليزية لأول مرة في حرمها الجامعي يومي 9 و10 الجاري حيث تعتبر الكلية شريكا استراتيجيا داعما للمؤتمر.



وسيعقد يوم الجمعة 9 فبراير افتراضيا عبر برنامج Zoom والسبت حضوريا في الكلية ويهدف المؤتمر إلى استكشاف الموضوعات الرئيسية التي تشكل مشهد التعليم على مستوى العالم ويسعى المؤتمر إلى معالجة التحديات والفرص في تطوير تدريس اللغة الانجليزية في الجوانب المهمة التي تؤثر على تطور تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. وسيتم التركيز في المؤتمر على عدة جوانب ومنها:



- التعلم من كبار العلماء في هذا المجال من خلال الكلمات الأساسية والمحادثات المميزة التي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع من طرق التدريس المستدامة إلى النظريات النقدية.



- دراسة الأساليب والتقنيات المبتكرة التي تحدث ثورة في منهجيات تعلم اللغة.



- المشاركة في المحادثات حول دور تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في تعزيز المواطنة.



- تنمية الشراكات الدولية والمبادرات التعاونية مع الجامعات من جميع أنحاء المنطقة والعالم.



- المشاركة في ورش العمل العملية وحلقات النقاش الديناميكية التي يقودها خبراء الصناعة.