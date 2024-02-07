عاطف رمضان



أعلن أمين سر جمعية المهندسين الكويتية م.فهد العتيبي عن انطلاق الورشة العالمية التاسعة لصحة وسلامة الهياكل الإنشائية والتي ستعقد برعاية وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية د.نورة المشعان بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية أمس للإعلان عن الورشة بحضور رئيس اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر ورئيس فرع الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين في جامعة الكويت د.وليد عبدالله، وعضو الجمعية ونائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر م.علي محسني، ود.محمد الخميس من «التطبيقي»، ومديرة برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.شيخة السند.



وقال العتيبي إن الجمعية تحرص على إقامة مثل هذه الورش والمؤتمرات العلمية التي تخدم الوطن والمواطنين والمهنة، مشيرا إلى أن الورشة ليست المبادرة الوحيدة لجمعية المهندسين في مجالات خدمة الوطن، لافتا إلى ان الجهات المشاركة في الورشة ستعد توصيات تسهم في دعم جهود وزارة الاشغال والبلدية لتطوير كود البناء وسلامة المنشآت في الدولة.