أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية، عن تركيب أكبر شاشة عرض في الكويت على مبنى المجلس البلدي القديم المطل على تقاطع قصر نايف. وبينت أن إدارة الإنشاءات بقطاع المشاريع انتهت من إنجاز أعمال الزينة لمباني البلدية الرئيسية من خلال تركيب شاشة خارجية على مبنى المجلس البلدي مقاس 80 مترا طوليا و15 مترا ارتفاع بمساحة إجمالية 1200 متر مربع مع إمكانية عرض أي بث مباشر من التلفون الذكي أو القنوات الأرضية أو الفضائية. وفي هذا السياق، قال مدير عقد العاصمة والجهراء بقطاع المشاريع عبدالوهاب المسلم انه بناء على توجيهات مدير عام البلدية م.سعود الدبوس بشأن تزين المباني استعدادا للاحتفالات الوطنية ومتابعة وإشراف مباشر من قبل نائب المدير العام م.ميساء بوشهري، تم الانتهاء من كل أعمال الزينة والإضاءة للمباني الرئيسية وتركيب الشاشة الخارجية بنظام net screen لتشغيل أي فيديو أو صور أو كتابة إضافة لقابلية التحكم في بتقسيمها لأكثر من شاشة مع إمكانية بث قناتين أو 3 قنوات بالوقت نفسه.