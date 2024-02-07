إيمانا من كلية القانون الكويتية العالمية KiLAW بأهمية دور الجامعات عموما وكليات القانون خصوصا بإذكاء الوعي القانوني والحقوقي، وواجبها في الوقوف القانوني مع الحق العربي والإسلامي على كافة المستويات، وانطلاقا من أهداف مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية التابع للكلية في خدمة المجتمع وطرح موضوعات للحوار والنقاش العلمي والبحثي، تنظم الكلية حلقة نقاشية دولية بعنوان «حقوق الشعب الفلسطيني المهدرة دوليا» يشارك في النقاش مختصون في القانون وحقوق الإنسان من الكويت وخارجها، بحضور العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.



وقال المدير التنفيذي لمركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية المستشار صلاح الغزالي، إن الحلقة النقاشية تقام في مقر كلية القانون الكويتية العالمية بمنطقة الدوحة، اليوم الأربعاء



7 فبراير الساعة 12:00 ظهرا، في قاعة المحكمة الصورية بمدخل المبنى الرئيسي.



وعن محاور الحلقة النقاشية، قال الغزالي إن المحور الأول: القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني: مآلها، وطلب جنوب أفريقيا وقف إطلاق النار مؤقتا لتخفيف المعاناة في قطاع غزة المحاصر، والمحور الثاني: الفرق بين محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية: الموقف ضد ما تتعرض له فلسطين، والصلاحيات والتوقعات، والمحور الثالث: الجرائم المرتكبة من الكيان الصهيوني ضد فلسطين والشعب الفلسطيني على مر السنوات، والمحور الرابع: الموقف العربي والإسلامي من القضية الفلسطينية، هل يمكن عمل المزيد؟ مواقف دولة الكويت، ومواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواقف جامعة الدول العربية، ومواقف رابطة العالم الإسلامي.



ودعا طلبة الكلية والجمهور ووسائل الإعلام للمشاركة في الحلقة النقاشية دعما للحق الفلسطيني.