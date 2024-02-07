شريف حمدي



بعد موجة تصريف قصيرة لجني الأرباح السريعة، عادت مؤشرات بورصة الكويت لمواصلة السير في الاتجاه الصاعد بارتفاع تدريجي ملحوظ، خاصة على مستوى السيولة المتدفقة للسوق، والتي تجاوزت 75 مليون دينار أمس بنسبة ارتفاع 19% مقارنة مع جلسة أول من أمس البالغ مستوى السيولة فيها 63.3 مليون دينار، فيما كانت سيولة جلسة الأحد عند 58.4 مليون دينار.



ومع عودة البريق للسوق الرئيسي، حظيت أسهمه بنسبة 35% تقريبا من سيولة أمس جراء عودة الإقبال الشرائي على الأسهم المتوسطة والصغيرة والتي تعرضت لعمليات بيع في الجلسات الأخيرة، وجاء سهم ايفا في صدارة الأسهم الأكثر قيمة بـ 10.5 ملايين دينار، تلاه سهم بيتك بـ 10 ملايين دينار، ثم سهم الكويتية بـ 6.2 ملايين دينار، وسهم الاستثمارات بـ 5.8 ملايين دينار، وسهم أرزان بـ 3.5 ملايين دينار.



وارتفعت أسهم 61 شركة موزعة على قطاعات السوق أمس جراء عمليات الشراء الانتقائي التي تسبق المزيد من الكشف عن النتائج المالية، في المقابل تراجعت أسعار أسهم 52 شركة، واستقرت أسهم 9 شركات، ولم يجر التداول على أسهم 27 شركة.



وقاد السوق للارتفاع 9 قطاعات تصدرها الطاقة بـ 5.3%، تلاه المنافع بـ 1.2%، وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.4%.



وحققت القيمة السوقية مكاسب أمس بنسبة 0.3% بإضافة 120 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 42.883 مليار دينار مقارنة مع 42.763 مليار دينار أول من أمس الاثنين.



وارتفعت أحجام التداول بنسبة 14% بتداول 291 مليون سهم مقابل 255 مليون سهم أول من أمس، وجاء سهم الكويتية بصدارة الأكثر تداولا بـ 29.2 مليون سهم، تلاه ايفا بـ 25.7 مليون سهم، ثم الاستثمارات بـ 19.8 مليون سهم.



واختتمت تعاملات البورصة أمس على ارتفاع جماعي للمؤشرات بواقع 18.7 نقطة للسوق الأول بنسبة ارتفاع 0.2% ليصل المؤشر إلى 7951 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4% بمكاسب 26.6 نقطة ليصل إلى 5970 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.3% بإضافة 20.3 نقطة للمكاسب السابقة ليصل المؤشر إلى 7261 نقطة.