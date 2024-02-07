

برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، غادر وفد الكويت إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في فعاليات المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد والذي ينعقد على يومين.



‎ويضم الوفد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري وعددا من مسؤولي الوزارة وهيئة شؤون ذوي الإعاقة.



‎ويناقش المنتدى عددا من القضايا المهمة التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032 والتقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد والحلول المستدامة لتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات العربية وغيرها من الموضوعات الحيوية.