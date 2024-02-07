أكد المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربية ضرورة توحيد أهداف التعليم بين دول الخليج وشعوبها في ظل الروابط والمشتركات وأهمية تعزيز الهوية الثقافية والانتماء الوطني لدى طلبة المدارس.



جاء ذلك في تصريح أدلى به مدير المركز الكويتي د.محمد الشريكة لـ «كونا» بمناسبة تنظيمه مشغلا تربويا لمسؤولي التعليم غير الحكومي (الخاص والأهلي) في وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء في إمارة دبي.



وأضاف الشريكة أن المشغل التربوي الذي يشارك فيه مشرفون ومسؤولون عن متابعة تدريس المواد الدراسية المعنية بتعزيز الهوية الثقافية والانتماء الوطني في المدارس يأتي استكمالا لتنفيذ أنشطة برنامج التقارير العلمية المتخصصة حول موضوعات وقضايا تعليمية معينة.



وذكر أن المشغل يهدف إلى اطلاع مسؤولي التعليم غير الحكومي (الخاص والأهلي) في وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء على نتائج الدراسة التي أجراها المركز حول «واقع تنمية الهوية الثقافية والانتماء الوطني في المدارس الأجنبية الخاصة في الدول الأعضاء».



وحول نتائج هذه الدراسة، أشار الشريكة إلى أنها هدفت إلى رصد واقع تدريس المواد المعنية بتعزيز مقومات الهوية الثقافية والانتماء الوطني في المدارس الأجنبية الخاصة والتعرف على أساليب تعزيزها في البيئات التعليمية لهذه المدارس في ضوء أهداف وسياسات الدول الأعضاء ذات الصلة بالتعليم غير الحكومي.



وأوضح أن «مركز البحوث التربوية» الخليجي يعمل على الإسهام في صياغة السياسات التعليمية من خلال توفير المعلومات المبنية على البحث التربوي، لافتا إلى أن المركز أجرى أكثر من 380 بحثا إستراتيجيا منذ التأسيس ونسق جهود الدول الأعضاء في مجال النهوض بالتعليم وتوحيد غاياته وتطوير مناهجه.



وعن أبرز المشاريع البحثية للمركز ضمن الخطة السنوية (2023 ـ 2024)، قال الشريكة إنها تتضمن بحوثا عدة منها: التعليم أثناء الأزمات والتعليم المدمج وحوكمة أداء المدارس، إضافة إلى المدارس الخضراء صديقة البيئة، إلى جانب تطوير المحتوى الرقمي للمناهج التعليمية.



وأضاف أن تأسيس المركز العربي قائم على تلبية رغبة الدول الأعضاء في العمل على توحيد أهداف التعليم وتطوير حركته التربوية لتنشئة الأجيال الجديدة على الهوية الخليجية المشتركة وتنمية وعيها بالروابط التي تجمع شعوبها وتاريخها المشترك.