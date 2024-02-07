

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» حملة «مع ماستركارد «بيتك».. أنت تختار السيارة» المخصصة لحاملي بطاقات «بيتك Mastercard» الائتمانية ومسبقة الدفع، والتي تتيح فرصة الفوز لـ 8 رابحين يحصل كل منهم على سيارة أحلامه بمبلغ لا يتجاوز 30 ألف دينار.



وسيتم إجراء سحبين خلال فترة الحملة التي تمتد من 1 فبراير إلى 26 مايو من العام الحالي 2024، بواقع 4 رابحين في كل سحب، وسيقام السحب الأول بتاريخ 25 أبريل، والثاني بتاريخ 5 مايو بحضور وإشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.



وأعرب المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك»، طلال العربيد، عن سعادته بإطلاق هذه الحملة المميزة لعملاء «بيتك» بالتعاون مع «ماستركارد، مؤكدا مواصلة إطلاق مثل هذه الحملات التي دائما ما تكون فريدة من نوعها وتضيف قيمة لتجربة العميل، وبكل تأكيد تتوج العديد من الفائزين بجوائز قيمة، حيث تمكن حملة (مع ماستركارد «بيتك».. أنت تختار السيارة) كل رابح من شراء سيارة أحلامه من اختياره بمبلغ لا يتجاوز 30 ألف دينار.



وأشار العربيد إلى أن عمليات الشراء التي تؤهل العميل للدخول في السحب تشمل جميع عمليات الشراء عبر بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع محليا وعالميا أو عبر التسوق الالكتروني، بحيث يكون مقابل كل عملية شرائية محليا بقيمة 1 د.ك يحصل العميل على فرصه لدخول السحب (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية عبر الانترنت بالدينار الكويتي). ومقابل كل عملية شرائية عالميا بقيمة 1 د.ك يحصل العميل على 10 فرص للدخول بالسحب (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية عبر الانترنت بالعملات الأجنبية)، منوها بأن عمليات السحب النقدي محليا وعالميا غير مؤهلة للحملة.



وأشار العربيد إلى أن ربط الجوائز بإمكانية الاستخدام داخل أو خارج الكويت يسهم في تشجيع استخدام البطاقات بالسوق المحلي، وينشط مبيعات التجار ويحقق المصلحة المشتركة لـ «بيتك» و(Mastercard)، وبكل تأكيد يشكل قيمة مضافة لتجربة العميل في التسوق وفي الخدمات المصرفية، وهو الهدف الأساسي لـ «بيتك» تجاه عملائه.



وأكد العربيد حرص «بيتك» على تعزيز التعاون مع الشركاء لتخطيط وتنفيذ العديد من الحملات، لما لذلك من مردود إيجابي على مستوى رضا العملاء ومعدلات الاستخدام وتوسيع الحصة السوقية لـ «بيتك» وتعزيز ريادته في سوق البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة.