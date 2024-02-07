

أعلنت شركة «وثاق للتأمين التكافلي» عن تعاقدها مع شركة «ايم انترناشيونال» للاستشارات، وذلك للقيام بتقديم خدمات استشارات اكتوارية لها.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «وثاق» فواز المزروعي في تصريح صحافي، إن هذا التعاقد يأتي في إطار التزام الشركة بمتطلبات الجهات الرقابية ممثلة في وحدة تنظيم التأمين.



وأوضح المزروعي أن وجود الخبير الاكتواري لدى الشركة يساعد في تحليل عوائد الاستثمار، وتحليل تطور المخاطر، وتحليل المصاريف العامة لها وتسعير التغطيات التأمينية ومعدلات الاحتفاظ في اتفاقيات إعادة التأمين، إضافة إلى المساهمة في العديد من المهام ذات الطبيعة المالية والمحاسبية. وأضاف أن وجود الخبير الاكتواري لدى شركات التأمين يسهم أيضا في تطوير أعمالها وعوائدها وتحقيق التوازن بين الأصول والالتزامات، وتوزيع الأرباح وقياس دقة المخاطر وحماية مدخراتها وحقوق مساهميها.



وذكر أنه يمكن للشركات الاستفادة من الخبير الاكتواري في إدارة الأخطار وإدارة الأصول والملاءة المالية، وذلك بهدف التوافق مع متطلبات قواعد الملاءة المالية، إلى جانب الاستفادة منه في فهم الأعمال المالية والتدفقات النقدية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن لدى الخبير الاكتواري القدرة على تطبيق المهارات الكمية والأدوات لتسعير وتقييم المخاطر، ومعرفة أنواع التأمين وتطبيقاته، والتعامل مع التشريعات الجديدة.