

أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال عطلة الإسراء والمعراج يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، وذلك في فرع مطار الكويت الدولي T1 (قاعة الوصول) على مدار الساعة، بالإضافة إلى فرع الأفنيوز من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء طوال فترة العطلة، ويوم الجمعة من الساعة 4:00 عصرا إلى الساعة 10:00 مساء، فرع الخيران من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 11:00 مساء من الخميس إلى السبت، وفرع شرق من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 1:00 ظهرا من الخميس إلى السبت.

كما يمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من خلال فروع الخدمة الذاتية التي توفر أفضل الخدمات المصرفية للعملاء على مدار الساعة في عدد من الفروع منها: الفرع الرئيسي، فرع حولي شارع بيروت، فرع الجهراء، فرع خيطان، فرع مروج، فرع السالمية وفرع الدائري السادس وفرع الفحيحيل مجمع أجيال وفرع شارع فهد السالم، وكذلك أجهزة السحب والإيداع الآلي التابعة للبنك والتي توجد في مختلف مناطق الكويت.

ويعلن البنك أيضا عن استمرار تقديم خدماته على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية والرقمية. هذا، وسيباشر البنك أنشطة أعماله المعتادة يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024.