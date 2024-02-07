

ظلت الهواتف الذكية القابلة للطي ساحة للابتكار والتجديد لسنوات عديدة سعيا للخروج بإصدارات جديدة بإمكانيات أكبر وتقنيات أحدث، إلا أنها ظلت تعاني في مواجهة مشكلة السمك وسهولة كسر المفصلات والوصلات، إلى أن تم طرح هاتف HONOR Magic V2 في الأسواق الذي غير من قواعد اللعبة، حيث يجمع ميزات الهاتف اللوحي في تصميم أنيق مناسب لحجم الجيب، وبدون التنازل عن أي من مقومات الجودة.



ويعتبر HONOR Magic V2 أكثر من مجرد هاتف قابل للطي، بل تحفة فنية وأعجوبة تكنولوجية وبداية مبشرة لفئة أحدث من الهواتف المحمولة. فإذا كنتم تبحثون عن هاتف قابل للطي يتميز بصغر الحجم واتساع الشاشة وتعدد الكاميرات، فإليكم هاتف HONOR Magic V2 الذي يمهد وبقوة لحقبة جديدة من تكنولوجيات الهواتف القابلة للطي.



ويتميز هاتف HONOR Magic V2 بسمك نحيف للغاية لا يتجاوز 9.9 ملم عند طيه، ما يجعله أرفع وأنحف هاتف ذكي قابل للطي متوافر في الأسواق. وإن كانت إمكانيات الجهاز لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتجاوزها لتشمل عناصر القوة والمتانة والسرعة ليوفر لمستخدميه تجربة استخدام أكثر سلاسة وشمولا، ويتجاوز هاتف HONOR Magic V2 الحدود المعتادة، كونه جهازا فائق الإمكانيات ومتعدد الاستخدامات يجمع بين مرونة الهاتف العادي وبساطته وشاشة الجهاز اللوحي وإمكانياته.



كما أن عنصر التصميم الأنيق المتطور الذي أحدث ثورة في عالم تكنولوجيا الهواتف في هاتف HONOR Magic V2 هو آلية المفصلة أحادية الهيكل بدون تروس المصنوعة من سبائك التيتانيوم فائق الخفة، فهي أعجوبة تكنولوجية مصنوعة من التيتانيوم المستخدم في تصنيع الطائرات، وتتميز آلية المفصلة هذه بقدرتها على تحمل 400.000 طية، وتضمن المتانة وتوفر تجربة سلسة على مر السنين. يتميز هاتف HONOR Magic V2 بقدرته المتطورة على مقاومة السقوط المعززة التي تصل إلى 10 أضعاف قدرة نظرائه، وذلك بفضل تقنية نانو كريستال الزجاجية من الجيل 2 وحصوله على شهادة الجودة والمتانة من من إس جي إس، والتي تعد بمنزلة شهادة على تصميمه المتين والقوي، مما يعد بجهاز يمكنه الصمود أمام اختبار الزمن. وإضافة إلى عناصره الجمالية، يقدم هاتف HONOR Magic V2 مستوى أداء قويا للغاية. ويتم تشغيل هاتف HONOR Magic V2، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجا بايت، مما يضمن التشغيل السلس للتطبيقات الصعبة وسيناريوهات الاستخدام متعددة المهام.