

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) توقيع مذكرة تفاهم مع كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت، وذلك بهدف الإسهام في تدريب الطلبة وتعزيز مناهج التعليم في المجال العقاري من خلال الدراسات العملية المتعلقة بمختلف أنواع العقارات، إضافة إلى إقامة ورش عمل أكاديمية، ودورات تدريبية لطلبة الجامعة وللعقاريين المهتمين بهذا القطاع الحيوي.



ووقع مذكرة التفاهم، التي تمتد لغاية 3 سنوات، كل من عميد كلية العلوم الإدارية بالتكليف د.عادل الوقيان، والمدير العام للإدارة العقارية في KIB، جاسم العبدالهادي، بتفويض كل من القائم بأعمال العميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب د.نواف العبدالجادر، والأستاذ المشارك بقسم التمويل والمنشآت المالية د.فهد المضف، إلى جانب مدير قسم الاستشارات العقارية وتطوير المنتجات في الإدارة العقارية في البنك، م.فهد الصالح، والخبير العقاري في الإدارة العقارية، م.حسام الكولك، ومدير قسم التقييم العقاري، م.أحمد اليعقوب، لتطبيق التعاون المشترك بين الجامعة والبنك.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام للإدارة العقارية، جاسم العبدالهادي: «إن مذكرة التفاهم تهدف إلى دمج الدراسات العملية للاستثمار والتقييم العقاري في المنهج الأكاديمي الخاص بطلبة جامعة الكويت، وإثراء تجربة طلبة البكالوريوس والدراسات العليا عبر إقامة ورش عمل أكاديمية تتناول مختلف أنواع العقارات وأساليب التقييم الخاصة، من أجل تزويدهم بالرؤى العملية واتجاهات القطاع وفرص التواصل مع العقاريين، وبالتالي تعزيز معارفهم ومهاراتهم في المجال العقاري».



وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف، أيضا، إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الإيجابية بين KIB وجامعة الكويت لتقديم دورات عقارية مصممة لتطوير المعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لكل من طلاب جامعة الكويت والعقاريين ووسطاء العقار، إلى جانب تقوية أسس التعاون في إعداد دراسات علمية حول الاستثمار والتقييم العقاري والسوق العقاري، بشكل عام، للوصول إلى فهم أكثر عمقا للسوق المحلي.



وفي السياق ذاته، أشار العبدالهادي إلى أن KIB يعد أحد مؤسسي مهنة التقييم العقاري في دولة الكويت، وذلك منذ عام 1973، إذ يعتبر الوجهة الأولى للتقييم العقاري ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع العقارية للشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية ومكاتب المحاسبة ومكاتب المحاماة، كما أنه يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لتوفير كل الدراسات العملية الموثوقة في هذا المجال لجميع أنواع العقار السكني والاستثماري والتجاري والصناعي والحرفي.