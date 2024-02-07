أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أمس فور صوله إلى إسرائيل، عن خطة لنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس. وقال ميلي لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي استقبله على مدرج مطار بن غوريون: «خطتي هي نقل السفارة إلى القدس الغربية». ووصل ميلي إلى إسرائيل في جولة خارجية يزور خلالها تل أبيب، ومن ثم إيطاليا حيث يلتقي البابا فرنسيس.



ويلتقي ميلي خلال زيارته لإسرائيل حاخامات ويزور مواقع في القدس، إضافة إلى مشاركته في فعالية لإحياء ذكرى السابع من أكتوبر، في سلسلة من الأنشطة المقررة له حتى الخميس. ويدعم ميلي بقوة نتنياهو في حربه على غزة.



في المقابل، دانت حركة حماس الخطوة، وقالت في بيان «ندين بشدة... ونستنكر إعلان رئيس الأرجنتين عزمه نقل سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني النازي إلى القدس المحتلة»، معتبرة الخطوة «تعديا على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، ومخالفة لقواعد القانون الدولي باعتبار القدس أرضا فلسطينية محتلة».