

القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات



وجّه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، رسالة قوية تعقيبا على ما وصفها بالتصريحات الاستفزازية لوزير الدفاع الإسرائيلي، قائلا: «هذه التصريحات لا تؤدي إلى سلام، مصر دولة متزنة وتسعى جاهدة لحفظ السلام في المنطقة، وبلاش اللعب بالنار».



وأضاف العوضي بحسب «اليوم السابع»، إن التصريحات التي تثار من جانب الدفاع الإسرائيلي، بشأن مهاجمة رفح غير مسؤولة، مشيرا إلى أن منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر خاصة محور صلاح الدين «فيلادلفيا»، لا يمكن لإسرائيل أن تتحرك في هذا المحور أو تغير أي شيء في هذه المنطقة إلا بموافقة مصر، طبقا لاتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب، قائلا: «لن نسمح بأي حال من الأحوال دخول الجيش الإسرائيلي إلى المناطق غير المصرح بها طبقا لبنود اتفاقية السلام».



وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الحرص المصري على السلام، لكنها لن تسمح في المقابل بخرق الاتفاقية والأمن القومي المصري الذي يعد بمثابة «خط أحمر»، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية لن تتهاون في الدفاع عن الحدود المصرية وحماية الأمن القومي للبلاد.



ووجه العوضي رسالة طمأنة للشعب المصري، بعدم القلق حيال هذه التصريحات الاستفزازية، فمصر لديها رئيس لن يتهاون في حماية الأمن القومي المصري، وستظل القضية الفلسطينية في القلب وعلى رأس الأولويات، مشيرا إلى الحرص المصري على حفظ السلام لعدم جر المنطقة إلى صراع آخر، وأن حل الدولتين الخيار الأمثل لإنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.



يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، زعم مؤخرا أن هدف إسرائيل القادم بعد تدمير مدينة «خان يونس»، وهي منطقة رفح على الحدود مع مصر.