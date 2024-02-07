

رغبة منها بإثراء المشهد الثقافي وتطوير الفنون، قامت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، برعاية المسابقة الأولى من نوعها على مستوى الكويت، «ألوان الموسيقى». وقد تعاونت الشركة في هذه المسابقة الفريدة مع أكاديمية لوياك للفنون- «لابا»، والتي أسفرت عن لوحات إبداعية، جسدت قدرة الفنانين التشكيليين على الدمج بين الفن والموسيقى والرقي في التعبير.



ضمت مسابقة «ألوان الموسيقى» 24 فنانا محترفا، تنافسوا على هيئة مجموعات كل يوم أربعاء من كل أسبوع ولمدة شهر. خلال وقت المسابقة الذي امتد على مدار أربع ساعات متواصلة، قام الرسامون بإبداع لوحات فنية مستوحاة من مقطوعات موسيقية مختلفة، باستخدام الفرش والألوان عكست عمق إحساسهم وتفاعلهم مع كل نغمة موسيقية، وعبروا فيها عن مشاعرهم ومفاهيمهم حول الحياة، والأحداث الواقعية، ومشاعر والألم والفرح، منتجين بذلك إبداعات فنية مشبعة بالتنوع والفرادة.



اختتمت المسابقة بمعرض ضم أعمالا رائعة لـ 22 مشاركا موهوبا في يوم الافتتاح الكبير في The Contemporary Art Platform (CAP)، انغمس الحاضرون في عرض ديناميكي للفن المتنوع. كما أضافت الفنانة الكويتية المبدعة فاطمة دشتي من التألق إلى المناسبة من خلال جلسة رسم حية أمام الحضور. واستلهمت الفنانة من النسيج اللحني لموسيقى Ooredoo الكويت، وترجمتها إلى تحفة بصرية نابضة بالحياة. وقد شهد الحفل حضور فنانين مؤثرين، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من Ooredoo الكويت ولابا لوياك وإدارة وفريق عمل المعرض، ما عزز روح التعاون والابتكار في المعرض. كان يوم الافتتاح بمنزلة احتفال بالإبداع والتبادل الثقافي والقوة الموحدة للفن.



تأتي رعاية Ooredoo الكويت لهذا الحدث ضمن إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية المتميز، وتحرص من خلال أنشطته المتنوعة على دعم مختلف شرائح المجتمع من كافة الاهتمامات. كما أولت الشركة عناية خاصة لمسابقة «ألوان الموسيقى» بالتعاون مع أكاديمية «لابا» انطلاقا من توافقها مع رؤية وشعار Ooredoo «طور عالمك»، حيث تم تطوير مفهوم إنتاج اللوحات الفنية عبر استلهامها من مقطوعات موسيقية مأخوذة من خلفيات ثقافية متعددة من كافة أنحاء العالم.



وحول رعايتها لهذا الحدث، صرحت مدير أول العلامة التجارية في «Ooredoo» الكويت، السيدة زينب الشمري: «تأتي رعاية شركة Ooredoo لهذا الحدث ضمن استراتيجيتها المتميزة في دعم الفعاليات الثقافية والفنية التي تعزز التواصل والتفاعل في المجتمع. وتعكس هذه المسابقة الفنية الفريدة رؤية الشركة في دعم المبدعين وتعزيز الفرص للشباب الموهوبين في مجال الفن والموسيقى من خلال التعاون مع أكاديمية لابا الرائدة في مجال الفنون. إن توجيه الاهتمام نحو الفن ودعم المواهب الواعدة يعكس التزامنا بتطوير المجتمعات التي نخدمها وتحقيق التنوع الثقافي والفني».



من جهتها، عبرت عضو مجلس الإدارة في لابا أميرة بهبهاني عن قوة العلاقة بين الموسيقى والفن. وقالت: «تحرص أكاديمية «لابا» على ترجمة رسالتها من خلال مسابقات هادفة ومبتكرة، تجعل من الفنون مرتكزا أساسيا لتحقيق الاندماج والنهوض بالمجتمعات. ولعل فعالية «ألوان الموسيقى» بروحيتها الاستثنائية تشكل محطة جوهرية لتجسيد قدرة الطاقات الشابة والموهوبة في التعبير عن النفس والمشاعر والأفكار من خلال الريشة والألوان والموسيقى. وتأتي رعاية Ooredoo الكويت لهذا الحدث الفني ضمن سياق استراتيجيتنا المستدامة لتحقيق التنمية والتقدم».



وأوضحت رئيس قسم الفن التشكيلي زينة دبوس أن «مسابقة «ألوان الموسيقى» حققت منعطفا رئيسيا في تكريس الفن بأدواته ومفاهيمه وأساليبه المتنوعة، من أجل تكريس التمازج والتفاعل بين الثقافات والحضارات. فقد أبدع الرسامون في الإبحار عبر الموسيقى باختلاف أنماطها وفرادة كل منها، وبرعوا في استخدام الألوان والخطوط والرسوم، وفي مزجها مع خيالهم ومقاربتهم للأنغام الموسيقية، بطريقة فنية متميزة.



وفي تعليقه على هذه المسابقة، أوضح هشام حلاق رئيس قسم الموسيقى في لابا، أن «الهدف الأساسي من المسابقة هو ترجمة الصوت إلى لون، ودراسة الأثر النفسي لكل نوع من أنواع الموسيقى على الأفراد. إنها تجربة مميزة تجمع الرسامين المحترفين لتصوير عوالم وحضارات موسيقية متعددة، نخلق فيها مساحة من التعبير الحر معا».