ما الأمراض شائعة الحدوث في الطقس البارد؟



وفقا للخبراء، فإن هناك سبعة أمراض يمكن أن تصيبك خلال فصل الشتاء:



- الربو: عادة ما يستخدم مرضى الربو جهاز الاستنشاق الستيرويدي الذي يعمل عن طريق خفض المناعة لإبقاء الالتهاب تحت السيطرة، وهذا ما يعرضهم لخطر أكبر للعدوى. ولدرء خطر مضاعفات الربو خلال فصل الشتاء، يجب الحفاظ على بيئة منزلك رطبة مع وضع وعاء من الماء على أجهزة التدفئة القياسية لمنع جفاف الهواء.



- الحصبة: مثل أي فيروس، تميل الحصبة إلى الانتشار بشكل أوسع في أشهر الشتاء. والحصبة هي مرض شديد العدوى وينتشر بسهولة شديدة، لذلك غالبا ما تتجمع الحالات في المدارس والحضانة. وقد يصاب البالغون أحيانا بالعدوى، ولكنها تميل إلى أن تكون أقل خطورة.



- الصدفية: يجد العديد من المرضى أن بشرتهم تعاني أكثر في الطقس البارد ويمكن أن تؤدي التدفئة المركزية إلى تفاقم الأعراض. ويفقد الجلد الجاف حاجز الرطوبة الواقي، ما يعني أنه أكثر عرضة للالتهاب، وبالتالي يمكن أن نرى المزيد من حالات الصدفية والأكزيما في البيئات الجافة. ولتجنب تفاقم مثل هذه الحالات يجب ألا تغسل بشرتك بشكل مفرط لأن ذلك سيؤدي إلى جفافها أكثر.



- السعال ونزلات البرد: تعد التهابات الجهاز التنفسي العلوي شائعة للغاية خلال أشهر الشتاء، ونحو 95% من الحالات فيروسية ولن تساعد المضادات الحيوية في علاجها.



- النوبات القلبية: تظهر الأبحاث أن النوبات القلبية والسكتات الدماغية تكون أكثر احتمالا للحدوث خلال فترة البرد التي تستمر لأكثر من أربعة أيام. ويكون خطر الإصابة بنوبة قلبية أكبر عندما تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 12 درجة مئوية.



- التهاب الملتحمة: تحدث عدوى العين أو التهاب الملتحمة، المعروف باسم العين الوردية، في الغالب بسبب فيروس يتم نقله بسهولة من قبل الناس، لأننا نقضي المزيد من الوقت في الداخل وعلى اتصال وثيق ببعضنا.



المصدر: «ذي صن»