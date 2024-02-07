

هادي العنزي



يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية مواجهة صعبة عندما يلتقي نظيره الصليبخات في الـ 7:30 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام لكرة السلة، وتسبقها مباراة تجمع العربي والتضامن في الـ 5 مساء على الصالة نفسها.



يسعى القادسية (25 نقطة) إلى المحافظة على صدارة الترتيب بقيادة مدربه الأميركي انتوني ستيفنز في مواجهة الصليبخات الرابع (22 نقطة) ومدربه الوطني فهد برجس، الذي بدوره يخوض صراعا شرسا مع العربي على حجز البطاقة الرابعة المؤهلة إلى الدور قبل النهائي الحاسم على لقب الدوري، بعدما حجز القادسية والكويت، وكاظمة أماكنهم في «المربع الذهبي»، وعليه فإن الصليبخات سيخوض مواجهة «الحلم» بالنسبة لفريق ابتعد كثيرا عن منصات التتويج. ويعول برجس على العديد من العناصر المتميزة في صفوفه، ولعل في مقدمتهم طلال العبيدي، وفهد الناشي، وعادل نافع، وفهد العثمان، بالإضافة إلى المحترف الأميركي كليبرت والمالي الكسندر. وعلى الجهة الأخرى، يمتلك مدرب «الأصفر» الأميركي ستيفنز كوكبة متميزة من اللاعبين، من بينهم عبدالمحسن الموسوي، ومحمد أشكناني، وصالح اليوسف، ونواف العنزي، والأميركي إلينوي.



وفي المباراة الأولى تبدو كفة العربي هي الراجحة، على حساب نظيره التضامن الذي ابتعد عن المنافسة على المراكز الأربعة الأولى كثيرا.