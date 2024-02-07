

تنطلق غدا البطولة العربية للشراع 2024 التي ستنظمها لجنة الشراع التجديف والكاياك والكايت بورد بالنادي البحري الرياضي الكويتي في الفترة من 7 إلى 11 فبراير الجاري، تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد العربي للشراع، وسط مشاركة عربية واسعة غير مسبوقة، حيث يشارك 75 لاعبا ولاعبة يمثلون 13 منتخبا عربيا هي: الكويت، الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، عمان، الأردن، العراق، الجزائر، تونس، السودان، ليبيا، فلسطين، إلى جانب مشاركة نخبة من الحكام الدوليين.

وأشار مشرف عام اللجنة المنظمة نايف الهدة، إلى أن منافسات البطولة التي ستقام يوميا حتى السبت المقبل ستشتمل على ثلاث فئات هي الأوبتمست للصغار - ألكا 6 للبنات وللشباب - ألكا 7، إلى جانب الترتيب العام.