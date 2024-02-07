

يعقوب العوضي



أجرى لاعب السالمية ومنتخبنا الوطني لكرة اليد «مواليد 2008» شاهين الفيلكاوي عملية جراحية ناجحة بعد إصابته بقطع في رباط الركبة والغضروف الأمامي. وكشفت الفحوصات الطبية أن اللاعب سيحتاج لفترة إعداد تأهيلي طبيعي لفترة تتجاوز ثلاثة أسابيع ليعود إلى التدريبات العادية.



وفي هذا الإطار قام إداري المنتخب شاكر آرتي بزيارة اللاعب للاطمئنان على حالته ومتابعته. وأكد آرتي أن الجميع يعمل لتفادي الإصابات، وما تقوم به الأجهزة الفنية والطبية والإدارية في الأندية والمنتخبات جهود كبيرة لتحقيق الأهداف وتطوير اللاعبين خاصة في المراحل السنية.