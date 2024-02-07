

اختتمت مساء الإثنين الماضي بطولة الهواة لكرة القدم sfl في صالة الزبن للمناسبات الاجتماعية بمنطقة الروضة، برعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب والاتصالات داود معرفي، وبحضور أعضاء مجلس الأمة النائب د. عبدالعزيز الصقعبي والنائب حمد العليان ومختار منطقة الروضة محمد الحيدر ورئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري واعضاء مجلس الإدارة خالد المتن ورائد الرخيمي وعمر الأنصاري، ومن الهيئة العامة للشباب مدير إدارة الأنشطة الترويحية عبدالله العدواني ومحمود أبل رئيس اتحاد الرياضة للجميع وكبار الشخصيات والمسؤولين.



وأكد رئيس رابطة الهواة لكرة القدم فهد الأنصاري، أن بطولات sfl للهواة بدأت عام 2019، وهي عبارة عن نظام دوري درجتين (أولى ـ ثانية) وبطولتي الكأس والسوبر وعدد الفرق المشاركة في الموسم الأخير أكثر من 20 فريقا، أما عدد اللاعبين المشاركين في الموسم الأخير فكان أكثر من 300 لاعب.



وأضاف أن مواجهات الفرق أسفرت عن الكثير من المفاجآت، حيث حقق فريق ديوانية الروضة لقب الدرجة الأولى، كما فاز فريق الاتحاد بلقب الكأس، وكان الفريق المثالي من نصيب أكاديمية القمة، وحصل فريق تيكي تاك على لقب بطل الدرجة الثانية.