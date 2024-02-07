

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة لقاء قطر وإيران في الدور نصف النهائي إلى الحكم الكويتي أحمد العلي أحد أبرز حكام النخبة في الكويت والقارة الآسيوية، ويساعده عبدالهادي العنزي، ومحمد بن خليل من ماليزيا، إضافة إلى الياباني ليدا جومبي حكما رابعا.



وجاء اختيار لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي للعلي نظرا لخبراته وكفاءته الكبيرة، وسبق أن أدار العلي مباريات في كأس العالم للشباب الأخيرة بالأرجنتين، والكثير من المباريات النهائية في كأس ولي العهد بالإضافة إلى مباريات كأس الخليج ودوري أبطال آسيا كذلك.