

اختتم منتخب قطر الأول لكرة القدم تحضيراته استعدادا لمواجهة منتخب إيران مساء أمس، والتي يسعى خلالها العنابي لتحقيق فوز جديد والعبور إلى المباراة النهائية.



وكان العنابي خاض تدريبه الرئيسي بدعم إداري كبير بحضور وزير الرياضة والشباب القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد القطري جاسم بن راشد البوعينين، ونائب الرئيس محمد خليفة السويدي، بالإضافة المدير الفني لاتحاد كرة القدم مستشار رئيس الاتحاد تيم كاهيل.



وخصص المدرب الإسباني ماركيز لوبيز جزءا من المران للتدريب على ركلات الترجيح، تحسبا لوصول المباراة إلى ركلات الترجيح مثل مباراة أوزبكستان التي تألق خلالها الحارس مشعل برشم، فالجهاز الفني للمنتخب يضع كل السيناريوهات في عين الاعتبار، ويجهز الفريق لأي احتمال حتى يكون في أتم جاهزية لأي ظرف في المباراة.



إلى ذلك، أثنى حارس مرمى منتخب قطر سعد الشيب على المستوى الرائع الذي ظهر به زميله الحارس مشعل برشم في مباراة أوزبكستان وتألقه بشكل واضح وتصديه لثلاث ركلات ترجيح ومساهمته مع زملائه في تحقيق الفوز والعبور إلى الدور نصف النهائي.



وقال الشيب: مشعل برشم كان بطل في مباراة أوزبكستان، مشعل بالنسبة لي هو ملك ركلات الترجيح، أنا شخصيا لم أكن قلقا أثناء ركلات الترجيح، والحمد لله حالفه التوفيق، ونجحنا في أن نصل إلى الدور نصف النهائي عن جدارة واستحقاق.