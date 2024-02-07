

اعترف طارق سلمان، مدافع منتخب قطر، بأن وصول «العنابي» إلى قبل نهائي كأس آسيا يعد إنجازا كبيرا، لكنه شدد على أن فريقه لديه طموح أكبر بالتأهل للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب القاري. وقال سلمان «بالتأكيد المباراة في غاية الصعوبة ونحن عانينا كثيرا من ضغط المباريات والإرهاق، لكن نحن نشعر بحماس كبير وسنلعب بتركيز شديد من أجل تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية».



وأضاف «معنويات الفريق عالية، والكل يريد أن يقدم أفضل ما لديه في مواجهة فريق قوي يضم لاعبين مميزين في جميع المراكز ويلعبون في أوروبا بأندية كبيرة وهذا حافز لنا لنعطي بنسبة 200% خلال اللقاء لنجعل جماهيرنا سعيدة وفخورة بنا وبالنتيجة التي نحققها».



وأوضح «أحرزنا اللقب في 2019، واليوم نبحث عن الوصول للنهائي الثاني في 2024 ونحصل على الكأس وهذا هدفنا الذي نركز عليه بكل قوة». وتابع «المنتخب الإيراني يبحث عن استعادة اللقب الغائب عنه منذ سنوات طويلة ولذلك سيدخل اللقاء بكل قوة وتركيز، وبالتالي المباراة ستكون فيها صعوبة على كلا المنتخبين لكن نأمل أن يحالفنا التوفيق ونحصد بطاقة التأهل».



وكشف سلمان عن أن طموح «العنابي» هو الوصول للنهائي، موضحا أنه وزملاءه لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم وفخورون بما قدموه حتى الآن، ويريدون مواصلة المشوار للوصول إلى أبعد نقطة في المسابق.



وتمنى أن يكون أكرم عفيف وحسن الهيدوس والمعز علي في أفضل حالاتهم ويهزون الشباك ليقودوا الفريق نحو الفوز والتأهل للنهائي.