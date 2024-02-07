حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) من أن اجتياح الجراد الصحراوي للسودان سيهدد مصر ودول الخليج العربي ان لم تتم مجابهته عاجلا.



ووصف ممثل المنظمة في السودان آدم ياو في مؤتمر صحافي بجنيف عبر تقنية التواصل المرئي أزمة الجراد الصحراوي بأنها «تهديد كبير سيفاقم الوضع الإنساني الكارثي جراء الحرب الدائرة في السودان».



وأضاف ان كارثة انتشار الجراد في السودان تسببت في دمار الزراعة ما يزيد من تفاقم أزمة الغذاء في هذا البلد الذي يعاني اكثر من 17.7 مليون شخص فيه من نقص فادح في الغذاء. وقال ياو إن «المنظمة قد عالجت أكثر من 133 ألف هكتار وتراقب اكثر من 23 ألف هكتار متضرر في السودان من أزمة الجراد الصحراوي» مؤكدا أن الجهود لا تكفي لاحتواء هذه الأزمة. وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحل أزمة الغذاء في السودان، مشيرا إلى أن المنظمة تحتاج إلى 104 ملايين دولار لمجابهتها، داعيا أطراف الصراع هناك إلى وقف العدوان.