

محمد الجلاهمة



تسبب انقطاع التيار الكهربائي لنحو نصف ساعة في منطقة الفروانية صباح أمس في احتجاز بعض الأطفال في المصاعد واستغاثة أسرهم لإخراجهم. وبحسب شهود عيان، فإن التيار الكهربائي انقطع في الفترة من 6.30 حتى 7 صباح امس، فيما لم تعرف اسباب الانقطاع المفاجئ الذي تزامن مع انطلاق عدد من الطلاب الى مدارسهم. هذا، وشهدت بعض البنايات تعامل الحراس بشكل جيد مع توقف المصاعد التي احتجز بها سكان، فيما تواصل البعض الآخر مع عمليات وزارة الداخلية التي أبلغت مراكز بقوة الإطفاء العام للتعامل مع البلاغات بهذا الشأن.