

حصد بنك الكويت الوطني جائزة أفضل مقدم لخدمات التمويل التجاري في الكويت لعام 2024، وذلك في الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية المتخصصة، والذي تضمن استطلاع آراء محللي القطاع المصرفي والمديرين التنفيذيين للشركات والمتخصصين في مجال التكنولوجيا حول العالم.



واستندت «غلوبل فاينانس» في اختيار الفائزين لهذه الجائزة، إلى العديد من المعايير، من بينها حجم المعاملات، ونطاق التغطية العالمية، وخدمة العملاء، إضافة إلى الأسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة.



ووقع الاختيار على بنك الكويت الوطني كواحد من بين أفضل مقدمي خدمات التمويل التجاري ضمن الاستبيان الرابع والعشرين، والذي شمل 11 فئة عالمية و100 دولة حول العالم و8 مناطق جغرافية مختلفة.



ومنحت مجلة «غلوبل فاينانس» هذه الجائزة لبنك الكويت الوطني تقديرا لمبادراته في تطوير أفضل الحلول المصرفية وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات عملائه.



وتبرهن هذه الجائزة على ريادة البنك وتفرده في سوق التمويل التجاري، ومشاركته في كبرى الصفقات التي تشمل العديد من القطاعات الحيوية، وذلك بفضل المستوى المتميز لخدمة العملاء وما يقدمه من قيمة مضافة يدعمها انتشاره الإقليمي والدولي الذي يشمل أوسع شبكة فروع دولية وشركات تابعة منتشرة في 4 قارات حول العام.



كما تعكس الجائزة قدرة الوطني الفريدة في الحفاظ على علاقات وثيقة ومستدامة مع عملائه، وهو ما يجعل البنك يتبوأ مكانة قوية تضمن مشاركته في كبرى صفقات التمويل وترسخ موقعه الرائد والمهيمن محليا وإقليميا.



ويملك بنك الكويت الوطني فريقا من الخبراء المتخصصين في إدارة التمويل التجاري الذين يتمتعون بخبرات عالية لتقديم أفضل الحلول لعملاء البنك.



وتعد مجلة غلوبل فاينانس العالمية، التي تأسست عام 1987 وتتخذ من نيويورك مقرا لها، من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد، ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفا من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والاستراتيجية في المؤسسات المالية في 193دولة حول العالم. وتجري المجلة سنويا العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي.