أبل: 1400 طالب يشاركون في المخيم

عبدالعزيز الفضلي

برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، أقامت وزارة التربية المخيم الكشفي السنوي الـ 77، وذلك في نادي الكشافة البحرية بمنطقة الفنطاس بحضور عدد من قياديي الوزارة ومنتسبي الحركة الكشفية في البلاد.



وقالت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة مريم العنزي في تصريح للصحافيين: اننا سعداء بحضور افتتاح المخيم الكشفي السنوي الذي تقيمه الوزارة ويحمل شعار «الكشفية.. نجمها عال» بمشاركة جميع المناطق التعليمية وادارة التعليم الديني والخاص، مشيرة إلى انه يتضمن العديد من الانشطة والفعاليات التربوية والعلمية والاجتماعية الهادفة التي تنعكس بالشيء الايجابي على ابنائنا الطلبة.



واضافت ان الحركة الكشفية حركة تربوية وتعليمية تكسب المشاركين فيها المهارات الحياتية والتقاليد الكشفية التي تتميز بها دائما دلالات التمسك بالمبادئ الكشفية وغرسها في نفوس الكشافة المشاركين، لافتة إلى انها قيم راسخة وأصيلة تنبع من مبادئ ديننا الحنيف من الاعتماد على النفس والإيثار وحب الخير والعمل التطوعي.



من جهته، قال قائد المخيم موجه عام التربية الكشفية بوزارة التربية ناصر أبل إن اختيار شعار «الكشفية نجمها عال» ليكون عنوان المخيم الكشفي السابع والسبعين جاء ليعكس مدى دور وأهمية تنمية المهارات الشبابية والفنون الكشفية التي تدرب عليها ابنائنا الكشافة ليصلوا إلى اعلى المراكز، لافتا إلى انه يؤكد فائدة المخيمات في إكساب الفتيان والكشافة الخبرات المتنوعة ومهارات الانضباط والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية.



وأضاف أبل: يشارك في المخيم ما يقارب 1400 طالب من مختلف المناطق التعليمية ويتميز هذا العام باشتماله على الأنشطة المتنوعة وورش تدريبية وتعليمية وترفيهية ناهيك عن تكريم عدد من القادة والقائدات الحاصلين على مختلف الشارات الكشفية.



وأعرب عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح المخيم وفي مقدمتهم وزير التربية ووزير العليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني ووكيلة التربية انوار الحمدان ووكيلة الانشطة والتنمية التربوية مريم العنزي ووكيلة التعليم العام حصة المطوع، متمنيا لابنائنا المشاركين في المخيم كل التوفيق والاستفادة من الأنشطة الهادفة التي يتضمنها طوال فترته والتي تستمر أسبوعا.