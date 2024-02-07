عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية وبشكل رسمي تطبيق البصمة على الإدارات المدرسية اعتباراً من يوم الأحد المقبل 11 فبراير الجاري .

جاء ذلك في كتاب وجهته وكيلة التعليم بالتكليف حصة المطوع، إلى المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني وإدارة مدارس التربية الخاصة وتلقت "الأنباء" نسخة منه والذي جاء فيه: "نهـديكم خـــــالص التحيـة والتقـدير، وبالإشــــــــــــارة إلى الموضـوع أعـلاه وفـي إطـار تنظيم العملية التربويـة والتعليميـة بإثبـات الـدوام ببصـمة الاصبع بالإضافة الى متابعـة ونقـل البيانــات مـن المـدارس الى ديـــوان عـام الـــــوزارة والمنـاطق التعليميـة والعكـــس، وإلى الحاجـة لإجــراء البصـمة التعريفية وإدخال البيانات في الأجهزة المخصصة لها.

وعليه، برجاء التفضل الالتزام بالإجراءات التالية:

1. ضـرورة العمـل علـى تسهيل مهمـة إدارة نظــم المعلومـــات لإجـــراء البصمة التعريفيـة لكافـة العـــــــاملين لـديكم في إداراتكـم الموقرة.

2. التعمـيـم علـى كـافـة المـدارس التابعـة لكــم بـاســـــتخدام أجهــزة البصـمـة مـن يــوم الاحـد الموافـق 2024/2/11 ليتسـنى للجهـة الفنيـة معالجة كافة المشاكل المتعلقة بشأنها إن وجدت. آملين إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال".