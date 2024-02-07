وصل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم، إلى ولاية الدقم بسلطنة عمان وذلك ليشمل سموه وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان برعايتهما وحضورهما حفل افتتاح (مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية).

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان.

كما كان في استقبال سموه صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وصاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني ومعالي وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي.

هذا وعند توجه الموكب المقل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان إلى (مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية) للرعاية السامية ولحضور حفل الافتتاح اصطف على جانبي الطريق عدد من المواطنين والأطفال ترحيبا بقدوم سموه .



