بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 145 فلساً

أقرت توصية بتوزيع أرباح 140 فلساً للسهم الواحد وهي التوزيعة الأعلى بقطاع الاتصالات



أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع «Ooredoo» عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023: حيث ارتفعت الإيرادات الموحدة لتصل إلى 653 مليون دينار بنمو بنسبة 5% لسنة 2023 مقارنة بعام 2022.



بالاضافة إلى ذلك ارتفع صافي الربح العائد للشركة ليصل إلى 73 مليون دينار لسنة 2023 مقارنة بـ 39 مليون دينار لسنة 2022 كما بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 145 فلسا لسنة 2023 مقارنة بـ 79 فلسا لسنة 2022.



وصرح الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة قائلا: «يسرني أن أعلن عن عام آخر من النجاح للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة حيث حققت الشركة نموا كبيرا في عام 2023.



وحافظت عملياتنا التشغيلية في الكويت على مسار نموها وكانت الدافع الرئيسي لتحسن الأداء المالي الناتج عن كفاءة العمليات التشغيلية.



مما لا شك فيه أن الجهود التي نبذلها لتعزيز كفاءتنا التشغيلية قد أعطت نتائج إيجابية وعززت النمو في كافة أنشطة وأعمال الشركة وهو ما يتضح من نسبة التوزيع المقترحة لأرباحنا حيث يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح لعام 2023 بلغت 140 فلسا للسهم، بزيادة بنسبة 100% مقارنة بالسنة السابقة.



وستواصل الشركة مستقبلا تحسين كفاءتنا التشغيلية لدعم نمو الشركة ككل مع توفير خدمة عملاء متميزة بهدف تعظيم قيمة استثمار مساهمينا».



من جانبه، أعرب السيد عبدالعزيز يعقوب البابطين، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عن تقديره لأداء الشركة في السوق الكويتي خلال العام 2023 وعن النتائج الواعدة والإنجازات البارزة التي حققتها.



وقال: «إن هذا النجاح هو حصيلة جهودنا المبذولة في عدة مجالات، منها: مواكبة وتطوير خدماتنا بما يتناسب مع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتعزيز البنية التحتية المبتكرة لتقنياتنا، بالإضافة إلى دفع عملية التحول والتقدم الرقمي.



أما فيما يتعلق بخدمة العملاء، فلم تتوقف Ooredoo الكويت على تعزيز أدائها فحسب، بل عملت على تجاوز توقعاتهم أيضا، وذلك انطلاقا من التزامنا الثابت بتحقيق التميز والتطور في كل جوانب صناعة الاتصالات».



وشرح البابطين أن هذه الريادة تجسدت عبر استمرار Ooredoo الكويت بنيل الاعترافات والتقديرات الدولية، حيث حصلت على سلسلة من الجوائز التقديرية في مجالات مختلفة، منها تحقيق تطبيق Ooredoo الذي نال جائزة أفضل تطبيق في الكويت ضمن جوائز Asian Telecom Awards، بالإضافة إلى جائزة «الشراكة الرائدة في تقنية الـ G5» وجائزة أفضل برنامج ولاء ومكافآت في الشرق الأوسط، نظرا لتحقيقه أرقاما قياسية في الاستخدام من قبل العملاء، مختتما حديثه بذكر وجود Ooredoo ضمن قائمة فوربس لأفضل 100 شركة مستدامة في الشرق الأوسط.



كما أن الشركة نالت ثلاث جوائز ذهبية وفضية ضمن برنامج جوائز «ستيفي»، أولها في النمو الابداعي والابتكار».