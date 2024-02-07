بحضور رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد، أقيمت صباح اليوم الأربعاء ندوة حول نظام الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع خبراء في الذكاء الاصطناعي من جامعة جون هوبكنز الأمريكية.



وقد تمت خلال الندوة مناقشة أهم وأحدث المواصفات العالمية وآلية التطبيق الفني لأعمال ونظام التحول الرقمي، بإلإضافة إلى معرفة أهم ماتوصلت له تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وتم شرح طريقة عمل الأنظمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي من خلال عرض توضيحي مصور للحضور.



وفي الختام شكر اللواء خالد عبدالله فهد القائمين على الندوة وعلى الجهود المبذولة لما فيها من مصلحة عامة تعود بالفائدة على قوة الإطفاء العام.