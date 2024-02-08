آن كويستينن: الديبلوماسية الثقافية تلعب دوراً بارزاً في تعزيز الروابط وبناء الجسور بين الشعوب



أسامة دياب



قامت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد آن كويستينن برفقة سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالكويت بزيارة إلى متحف طارق رجب للفنون الإسلامية في الجابرية. وأثناء الزيارة استمع السفراء إلى إيجاز من د.زياد رجب عن تاريخ المتحف وكيفية مساهمته في إثراء تراث الكويت الثقافي والإسلامي.



وأتاح متحف طارق رجب، والمعروف باحتوائه على مجموعة واسعة من القطع الأثرية والمعروضات من الحضارة العربية الإسلامية، الفرصة لسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستكشاف الجوانب الثقافية المشتركة والتي شكلت تاريخ الاتحاد الأوروبي والكويت.



قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي آن كويستينن: إن متحف طارق رجب معلم رائع، يقوم بتعريف الناس في الكويت على الحضارة العربية الإسلامية. وتشرفت باستكشاف معروضاته مع زملائي الأوروبيين. كما تبرز مقتنيات المتحف أيضا الروابط الثقافية بين الاتحاد الأوروبي والكويت، والتي بدورها تعزز التواصل بين الشعوب. وأؤكد على أهمية الديبلوماسية الثقافية في تعزيز الروابط وبناء الجسور بين الشعوب. يعد تاريخنا وتراثنا المشترك أساسا متينا للتعاون والتفاهم.



من جانبه، ذكر د.زياد رجب: من دواعي سروري دائما أن أرحب بسفراء الاتحاد الأوروبي وأن تتاح لي الفرصة لإطلاعهم على كنوز هذا الجزء المتنوع من العالم، وهي منطقة لديها الكثير من التاريخ والخبرات الثقافية المشتركة مع أوروبا. وهناك الكثير من التاريخ المشترك في الأسلوب والتصميم والرمزية بين المنطقتين، وذلك من السيراميك والمنسوجات والزجاج إلى الأعمال المعدنية والمجوهرات. إن أسرتي سعيدة جدا بالترحيب بسفراء الاتحاد الأوروبي.



وقام السفراء بجولة في مختلف أقسام المتحف، واطلعوا على ملامح الفن والتاريخ والتقاليد التي ميزت العالم العربي الإسلامي. وتعكس الزيارة إلى متحف طارق رجب التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التبادل والتعاون الثقافي مع الكويت والمحافظة على التراث الثقافي المشترك.