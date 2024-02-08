

القاهرة - محمد سامي



أعلن الاتحاد المصري تعيين حسام حسن مديرا فنيا جديدا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا المقال من منصبه بعد خروج «الفراعنة» من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا. وكان حسام حسن قد غادر أول أمس معسكر فريق مودرن فيوتشر الذي تولى قيادته قبل أيام قليلة للاجتماع بوزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي، ليصدر بعدها بساعات بيان الاتحاد المصري بتولي حسن القيادة الفنية للفراعنة بجانب تولي توأمه إبراهيم حسن منصب مدير المنتخب. وجاء قرار الاستعانة من جديد بمدرب وطني بعد أقل من 48 ساعة بالاستقرار على توجيه الشكر إلى المدرب البرتغالي لسوء النتائج مع تعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، لكن الأمور تغيرت تماما ليتم العدول عن القرار والاستقرار على اختيار مدير فني مصري لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.