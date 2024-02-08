

واصل باير ليفركوزن متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم عروضه القوية وقلب تأخره مرتين إلى فوز على حساب ضيفه شتوتغارت 3-2 في الدور ربع النهائي لكأس ألمانيا أمس الأول.



وبعد أن منح فالديمار أنتون التقدم لشتوتغارت (12) في المرة الأولى، ثم كريس فوريخ في الثانية (58) إلا ان ليفركوزن رد بثلاثية روبرت اندريخ (50) والمغربي أمين عدلي (67) وجوناثان ثاه (90).



وباتت جميع الطرق معبدة أمام ليفركوزن لإحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ العام 1993، بعد ان شهدت الأدوار السابقة مفاجآت من العيار الثقيل مع إقصاء بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيغ حامل اللقب.

ولحق ليفركوزن بكل من كايزرسلاوترن وفورتونا دوسلدورف (كلاهما من الدرجة الثانية) إلى دور الـ 4. وهذه المباراة الثانية في آخر خمس مباريات لليفركوزن ينجح فيها في اقتناص الفوز في الدقائق القاتلة، في دلالة على القوة والتماسك الذهنيين لفريق المدرب الإسباني شابي ألونسو.

فبعد ان كانت المباراة في طريقها إلى التمديد، مرر لاعب الوسط فلوريان فيرتز كرة عرضية رائعة لتاه الذي تابعها برأسه مانحا فريقه بطاقة التأهل (90). وافتتح شتوتغارت الذي يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب «البوندسليغا» التسجيل بعد مرور 11 دقيقة فقط عن طريق أنتون من كرة رأسية اثر ركلة ركنية.

وعانى ليفركوزن بمواجهة الضغط القوي لشتوتغارت، ولم يتمكن من معادلة النتيجة سوى مطلع الشوط الثاني من تسديدة رائعة لأندريخ (50). جاء رد شتوتغارت سريعا بعد ان استغل هفوة دفاعية من ليفركوزن أثناء تمرير الكرة في الخلف ليسدد فوريخ كرة مقوسة في المرمى (58).

وفي سعيه لتفادي الخروج، دفع ألونسو بالمغربي أمين عدلي العائد من المشاركة في كأس أمم أفريقيا، وترجم المهاجم ثقة مدربه بعد ان استقبل تمريرة فيرتز وحولها داخل المرمى بعد 3 دقائق فقط من دخوله من دكة البدلاء (67).



وفيما كانت المباراة متجهة نحو شوطين إضافيين، وجد فيرتز تاه، دون رقابة أمام المرمى فسجل الأخير من كرة رأسية، ليواصل ليفركوزن سعيه نحو إحراز اللقب.