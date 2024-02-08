

خاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي عانى من إصابة سابقة، نصف ساعة في المباراة التي خسرها فريقه إنتر ميامي الأميركي أمام مضيفه فيسيل كوبي الياباني 3-4 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي ضمن مباراة ودية أمس في طوكيو.



وعلى عكس جماهير هونغ كونغ التي غضبت من عدم مشاركة المتوج بلقب كأس العالم 2022 على أرض الملعب بمواجهة منتخب من نجوم الدوري الأحد الماضي، سعد المشجعون اليابانيون الذين بلغ عددهم 28614 برؤية لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني السابق على الستاد الوطني.



ودخل ميسي بديلا (60) وسط هتافات المشجعين الذين استمتعوا بتمريراته الدقيقة وبعض اللمسات الساحرة.



وكانت هناك مخاوف من عدم مشاركة المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات، إذ قال في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من اللعب، لكنني أشعر بتحسن كبير وآمل أن أتمكن من اللعب».