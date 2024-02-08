

بيروت - خلدون قواص



دعا مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان إلى الفصل بين الأزمة الداخلية اللبنانية، عن أزمات الشرق الأوسط، وهي مسؤولية وطنية، لا ينبغي أن يكون هناك رابط، فلبنان دولة عربية مستقلة لا وصاية عليه، بل تعاون مع الأشقاء والأصدقاء، وهو بلد سيد حر مستقل.



وقال في رسالة ذكرى الإسراء والمعراج: لقد مضت عليها سنوات وسنوات، ونحن على هذه الوتيرة في الشقاء والعذاب والتخريب لمقومات البلاد واستقرارها وعيش مواطنيها، وكلما انقضت موجة هبت علينا موجة أشد، كأنما هي لعنة لا تنقضي آفاتها ونكباتها. يقول لنا الذين يدعون الحكمة والنظر البعيد: لن تنتهي أزمتكم إلا بانتهاء أزمة الشرق الأوسط! وأكاد أقول: إن المرض تغلغل في أحشاء وطننا حتى قبل كل الأزمات! ما شأن أزمة الشرق الأوسط بانفجار المرفأ؟، وما شأن أزمة الشرق الأوسط بانهيار الليرة اللبنانية؟، وأخيرا ما شأن الأزمة المذكورة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية؟



وأضاف: أما في مجتمعنا السياسي والإداري، فلا حرص ولا إشارة إلى استقامة أو أمل، بل وعود وحركة بلا نتيجة تضع النقاط على الحروف. كل يوم هناك حيلة جديدة للاستمرار في احتجاز أموال الناس وودائعهم وحجبها، فما حدث عندنا ما عرفه بلد في العالم وقد حدثت ظروف استثنائية هنا أو هناك، لكنها سرعان ما انقضت، أما عندنا فلا يزال الحاكمون ورجالات المصارف يأتمرون في كيفيات إنكار حقوق الناس، وما اتفقوا على شيء إلا على الاستمرار في ضرب مقومات البلاد المالية والإدارية والإنسانية.



لماذا تخلو المناصب من شاغليها، وترتكب مئات الحيل القانونية وغير القانونية لإبقائها خالية أو شغلها المؤقت؟ لا أعرف بلدا في العالم يتعذر فيه انتخاب رئيس للجمهورية، وكيف تقوم دولة بدون رئيس وحكومة عاملة؟ والسبب أن هذا الفريق أو ذاك، لا يقبل غير مرشحه، مع أن العنوان هو الانتخاب أو الاقتراع، وليفز من يفوز. كل هذه الأمور بديهيات إلا في لبنان المصاب بسياسيه ونخبه المتنطحة للتسلط بأي ثمن، فلابد من إيجاد حل لانتخاب رئيس لوطننا، فانتخاب رئيس لجمهوريتنا هو مفتاح الحل لكل قضايانا، وعجبا لساستنا عندما يتفقون حول قضية معينة، يجدون الحلول، وحينما يختلفون، لا حلول، وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة فاعلة رئيسا وأعضاء، وينتظرون المساعدة من الخارج، ومشكورة اللجنة الخماسية الباحثة لنا عن رئيس أو مواصفات للرئيس، في غياب الإرادة السياسية والوطنية لانتخاب رئيس جامع وحكومة فاعلة.



وتابع: لا علة لأزماتنا غير الفساد والإفساد السياسي، والغرور والتبعية للخارج، والأهواء المتحكمة، يستطيع الفرد أن يتصرف فيما يملك. أما التصرف فيما لا يملك من مقدرات الوطن واستقراره ومصائره، فهو عدوان وحمق، وليس شجاعة أو حكمة.



يعلم الله، أننا لا نريد إثارة اليأس، ولا زيادة الإحساس بالعجز والسخط لدى المواطنين، ونتحرى نحن أهل المناصب الدينية الدقة المتناهية في كل كلمة نقولها، لكن الواقع المر الذي يعيش فيه المواطنون منذ أعوام وأعوام، قد يحول الصمت إلى تواطؤ. وكما جاء في المأثور، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس، فماذا بقي لنا غير الكلمة التي نعلنها كأنما هي نفثة مصدور.



وختم: في ذكرى الإسراء والمعراج، نعلن أن إنقاذ الأقصى والقدس وفلسطين واجب شرعي، فهي أرض وقف لله، وأولوية عربية ودينية، فنحن العرب أقوياء بتضامننا وتكاملنا واتحادنا، وبالمحافظة على هويتنا وأصالتنا العربية، وسنبقى أقوياء ما دامت ثقتنا بالله راسخة، وبعقيدتنا قوية، وبعروبتنا الشامخة، وما دامت لدينا قضية مصيرية فلن نتخلى عنها، هي القضية الفلسطينية العربية والإسلامية الأولى، فمهما بغى المحتل الصهيوني وحلفاؤه وطغى في غزة وسائر فلسطين، فسيأتي يوم يهزم فيه هذا العدو، ويطرد من أرضنا المقدسة الطاهرة، فمقاومتنا لهذا العدو الصهيوني، هي مقاومة أجيال، وليست مختصرة بجيل واحد.