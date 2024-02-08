ثامر السليم



تستمر معاناة طلاب وطالبات جامعة الكويت في استكمال جداولهم الدراسية، حيث انتهت كليات جامعة الكويت باستقبال الطلاب والطالبات صباح أمس وذلك لتسجيل المواد المتبقية عن طريق نظام «الباي فورس» والتي امتدت طوال الاسبوع، حيث تم توزيعهم على حسب الوحدات المنجزة، وكانت السمة في مختلف كليات جامعة الكويت الازدحام الشديد والكثافة العديدة من قبل الطلبة والطالبات لتسجيل موادهم خاصة انه اليوم الأخير لاستكمال الجداول الدراسية لهم.



وفي هذا السياق، قال الاتحاد الوطني لطلبة الكويت انه في تحرك سريع من الاتحاد بخصوص احداث صالة التسجيل خلال فترة تسجيل البايفورس التقى الاتحاد بعميد القبول والتسجيل د. فاضل عزيز والذي أوضح أن المشكلة التي حدثت لا يد لعمادة القبول والتسجيل فيها بل كانت بسبب بعض الامور التي اثرت على التسجيل مثل قرار وقف التعيينات والانتداب وهذا ما هو جرى التحرك عليه لإيجاد الحلول له، وقد وعد عميد القبول والتسجيل بانتظام عملية التسجيل من الغد من خلال نظام المواعيد المسبقة لتلافي الزحام والتيسير على الطلبة.



وشكر الاتحاد عميد القبول والتسجيل على سرعة تجاوبه وتوضيح نقاط الخلل التي أدت لحدوث الزحام، كما نقدر له جهوده في سبيل خدمة طلبة الجامعة وتحقيق مصلحتهم، متمنين أن تنتهي هذه المشكلة وتمنح الفرصة للطلبة لإتمام جداولهم بكل سهولة ويسر.