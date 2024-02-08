أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر أهمية تضافر الجهود الأمنية ومواصلة العطاء لتحقيق الأمن والطمأنينة في نفوس أهالي المحافظة وتلافي ما قد يحدث من مشاكل في المناطق.



جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمبنى مديرية أمن (محافظة العاصمة)، حيث كان باستقباله العميد خالد بوناشي، مدير أمن محافظة العاصمة، وبحضور عدد من القيادات الامنية، وذلك للاطلاع على الاستعدادات الأمنية خلال مناسبات الاحتفالات الوطنية بشهر فبراير.



كما أشار المحافظ خلال الزيارة إلى ضرورة تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد وعدم إفساح المجال لمن يحاول ترويع المواطنين والمقيمين في المحافظة.



وفي الختام، تقدم محافظ حولي والعاصمة بالوكالة بالشكر للجهود المخلصة التي يقوم بها منتسبو وزارة الداخلية في جميع الاوقات، سائلا المولى عز وجل ان يعم الاستقرار والسكينة في قلوب المواطنين والمقيمين.