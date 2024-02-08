جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الذي قدم له خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت.



وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي إن بن فرحان أعرب عن أطيب تمنياته للوزير اليحيا بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل الوثيق بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.



إلى ذلك، استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت كارين هيديكو ساساهارا.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الكويت مالك محمد فاروق.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل توطيدها في المجالات كافة.



إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن إدان دولة الكويت لعملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة إسطنبول التركية وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا من بينهم عناصر تابعة لقوات الأمن التركية.



وإذ تؤكد الوزارة رفض الكويت القاطع للعنف والإرهاب، فإنها تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الجمهورية التركية الصديقة ولأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.٫