أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية من خلال تقديم المساعدات للافراد والأسر الذين يمرون بظروف مادية تجعلهم غير قادرين على الحصول على الحد الأدنى لمستوى المعيشة كإحدى وسائل الحماية الاجتماعية.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير فراس السعود لـ (كونا) عقب ترؤسه اجتماعا عالي المستوى حول اعلان الدوحة الذي اقرته القمة العربية الـ 32 بالسعودية بعنوان (المضي قدما لما بعد 2030 نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد) وذلك خلال أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد في الدوحة.



وأكد ان وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت تعد من أبرز وزارات ومؤسسات الدولة التي تقوم بدور كبير في الحماية الاجتماعية من خلال قطاعي التنمية الاجتماعيــة والرعايــــة الاجتماعية.



وأشار إلى أن حاضنات الاعمال وتنمية المشاريع تعد مشروعا أسريا وطنيا يعمل على دعم وتدريب وتأهيل المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في مختلف الميادين.



وأضاف أن قطاع الرعاية الاجتماعية يضم إدارة رعاية المسنين للاهتمام بشؤون كبار السن فيما تختص إدارة رعاية الاحداث بإيواء ورعاية الأحداث لتهيئة وتحسين البيئة الأسرية، كما ان إدارة الحضانة العائلية توفر رعاية للأبناء مجهولي الوالدين ومن في حكمهم وتوفير حاجاتهم الأساسية.



وتم التطرق في الجلسة إلى ورقة عمل بشأن تنفيذ اعلان الدوحة والتطرق إلى الجهات المعنية بتنفيذ الإعلان على المستوى الإقليمي العربي إضافة إلى الاستماع لمداخلات بعض الحضور.



وكانت أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الابعاد انطلقت اليوم (أمس) في الدوحة وتستمر مدة يومين بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود.