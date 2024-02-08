بداح العنزي



تنظر لجنة محافظة الفروانية خلال اجتماعها برئاسة خالد المطيري الاثنين المقبل في كتاب وزارة الأشغال العامة بشأن تخصيص مواقع للتشوين والمكاتب المؤقتة في مناطق مختلفة بالكويت.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



السؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن طريق كبد الممتد من جسر الصليبية وحتى جواخير كبد.



كتاب وكيل وزارة الداخلية بخصوص طلب لجنة محافظة الفروانية بالمجلس البلدي بشأن الاستفسارات المطلوبة التي تخص المقترحات الخمسة لتحسين الحركة المرورية لشارع سالم المزين الكائن بمنطقة خيطان.



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض ومسارات تصريف مياه الأمطار حول منطقة جنوب عبدالله المبارك الإسكانية.



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص توسعة لموقع خزان تجميع مياه الأمطار ضمن منطقة العارضية استعمالات حكومية ومساري ربط لتصريف مياه الأمطار.



الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن الموافقة على إنشاء شارع خدمات في منطقة صباح الناصر من جهة الدائري السادس.



الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن طلب تخصيص موقع بديل لمحول كهرباء خيطان الجنوبي قطاع 1 قطعة 1.



طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع مؤقت للسوق المركزي ضمن منطقة الفردوس قطعة رقم 9.



الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن عمل مخرج من الدوار الواقع بمنطقة غرب عبدالله المبارك - قطعة 6 - شارع 658.