حنان عبدالمعبود



ثمّن محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري الجهود التي يقوم بها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والتغذية، مؤكدا بالقول: انهم يقومون بجهود جبارة، ونضع أيدينا بأيديهم للحفاظ على المصلحة العامة للبلاد، ونتمنى لهم التوفيق.



جاء ذلك في تصريح له على هامش الجولة التفتيشية التي نظمتها الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمحافظة مبارك الكبير على الأسواق والمطاعم بمنطقة أسواق القرين للتأكد من مدى الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها.



وقال بوشهري إن الجولة تأتي في إطار حرص المحافظة على الإلمام بمختلف الجوانب، وحريصون على دعم الهيئة خلال الجولات التي يقومون بها، ولهذا تواجدت معهم خلال جولتهم، مشيرا إلى أنه لاحظ بعض الأماكن التي لا تحظى بالنظافة بشكل جيد.



من جانبه، كشف مدير محافظة مبارك الكبير في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.سعود الجلال، عن تحرير 4 محاضر لمخالفات مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و6 تعهدات بتعديل الأوضاع وإغلاق منشأة وإتلاف 150 كيلو مواد غذائية في أسواق القرين.



وأضاف الجلال: جولاتنا مستمرة بشكل يومي، ومن خلال التنسيق مع محافظ مبارك الكبير تم عمل جولة لتفقد أوضاع المنطقة، وتم خلالها تحرير عدد من المحاضر وغلق أحد المطابخ لكونه غير مستوف للاشتراطات ووجود عمال دون الحصول على شهادات صحية، كما تفقدنا 3 مطابخ ومصنعين للحلويات.



وحول الجـــــولات والمخالفات التي يتم ضبطها، بين أن هناك تنسيقا بين الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن المحافظ رصد بنفسه بعض الملاحظات وسوف يوجهها حسب الاختصاصات، موضحا ان الهدف من الجولات المستمرة تفقد الأوضاع وتشجيع المفتشين.



وعن آلية المخالفات، ذكر أن هناك مخالفات تكون غير قابلة للصلح وتخص المواد الغذائية، حيث تكون فيها المواد غير صالحة للاستخدام الآدمي، وفي هذه الحالة يتم تحويل المخالفة إلى النيابة ويتم إغلاق المنشأة، أما عند مخالفة الاشتراطات الصحية والنظافة العامة والشهادات الصحية للعاملين فيتم تحرير المخالفة وتبقى قابلة للصلح لمدة 60 يوما ويحق لصاحب المنشأة تعديل الأوضاع، لافتا إلى أن من أبرز المخالفات التي تم رصدها هي عدم توافر شهادات صحية للعاملين تثبت خلوهم من أي أمراض معدية.



بدوره، لفت رئيس تفتيش محافظة مبارك الكبير في الهيئة محمد الدوسري في تصريح لـ «الأنباء» إلى ان العمل جار مدار 24 ساعة عبر فرق تفتيشية بنظام النوبات، مشيرا إلى ضبط إحدى المنشآت الغذائية التي تقوم بتداول مواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات وسيتم إغلاقها، ومبينا أن دور الهيئة التأكد من سلامة العاملين بالقطاع الغذائي أيضا.



من ناحيته، أكد مراقب تفتيش محافظة مبارك الكبير بالهيئة مطلق الرشيدي لـ «الأنباء» أن الجولة نتجت عنها عدة مخالفات منها فتح منشأة دون ترخيص، مبينا ان الجولة تهدف إلى التأكد من سلامة المواد الغذائية والنظافة العامة.