بداح العنزي



تناقش لجنة محافظة حولي خلال اجتماعها الاثنين المقبل برئاسة ناصر الجدعان طلب وزارة الصحة تخصيص أرض لإنشاء مركز صحي لطب الأسنان في حولي.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن الاختناق المروري في منطقتي الجابرية والسرة.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة السرة قطعة رقم 5 موقع مقترح رقم 3.



الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن استحداث استدارة على طريق شارع (ناصر المبارك).



الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر، بشأن عمل مطبات صناعية في شارع خالد عبداللطيف المسلم بمنطقة السلام قطعة 3.



الاقتراح المقدم من العضو د.م.حسن كمال، بشأن استحداث التفاف عكسي في منطقة الرميثية السكنية.



الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن تحويل قسيمة الى تجاري الواقع في منطقة السالمية قطعة 6.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص وتثبيت موقع بناء محطة تحويل الثانوية بمساحة 12م×7م في منطقة مشرف قطعة رقم 6 محطة رقم 2.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بأبعاد 12.5م×16.5م في منطقة مشرف بالقطعة رقم 6 محطة رقم 5.



تعديل وضع عدد من القسائم بمنطقة الصديق قطعة 4 وفقا لأحكام القانون (40 لسنة 1978) بشأن تنظيم القطع التنظيمية.