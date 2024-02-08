أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولات ميدانية لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.



وأكدت أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية مبارك الكبير قام بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن رفع 15 سيارة وقوارب مهملة وبقالات وحاويات تجارية ووضع 54 ملصقا لسيارة وقارب مهملين وبقالات وحاويات تجارية تمهيدا لإزالتها بعد انتهاء المدة المحددة بالإضافة إلى تبديل 36 حاوية قديمة بجديدة خلال الاسبوع الماضي.



وأشارت إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينة في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.