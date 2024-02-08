في إطار جهودها المستمرة لتقديم الدعم والمساعدة لشعب غزة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، قامت مجموعة اللولو ومقرها في أبوظبي بتقديم دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية وتم تسليم الدفعة الثانية المؤلفة من 50 طنا من المواد الغذائية ومنتجات العناية الشخصية والمنتجات الأساسية إلى الهلال الأحمر المصري في القاهرة يوم الاثنين.



حضر تسليم المساعدات الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري د.رامي الناصر، حيث تسلم المساعدات من حاتم سعيد مدير التسويق في لولو مصر، بالإضافة إلى جوزير رابوالا مدير لولو مصر والبحرين، وحذيفة القريشي المدير الإقليمي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين.



وأعرب د.رامي الناصر عن شكره وتقديره ليوسف علي إم إيه ومجموعة اللولو على دعمها المتواصل ومساهمتها في تقديم المساعدات لأهل غزة، مؤكدا أهمية هذه المساعدات في تلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين وتخفيف معاناتهم وإيصال المواد الإغاثية لأهالي غزة في أقرب وقت ممكن. يأتي تقديم هذه الدفعة الثانية كجزء من جهود اللولو المستمرة لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، حيث سبق لها في ديسمبر الماضي أن قدمت دفعة أخرى مكونة من 50 طنا من المواد الإغاثية إلى غزة عبر الهلال الأحمر المصري.