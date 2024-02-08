قامت مجموعة امتيازات الساير ومن خلال حملة إعلانية فريدة بإطلاق تطبيق «كاريبو كوفي» الكويت، في 15 من يناير الماضي، حيث حصد التطبيق إقبالاً من المشتركين للأسابيع الأولى من إطلاقه. والذي بلغ عددهم 60 ألف مشترك خلال أول أسبوعين، وذلك في إطار سعي مجموعة امتيازات الساير متمثلة بفريق عمل «كاريبو كوفي» على تحسين جودة خدماتها للعملاء ولرواد المقهى.



تجدر الإشارة إلى أن التطبيق يتيح عدة خدمات ومميزات ومكافآت جديدة وفريدة للعملاء، حيث يستطيع العميل اختيار اي من افرع «كاريبو كوفي» المفضلة والقريبة واختيار اي من الخدمتين الجديدتين وهما خدمة الطلب والاستلام من السيارة او خدمة الطلب والاستلام من داخل الفرع.



إضافة الى ذلك، المكافآت للمشتركين مستخدمي التطبيق الأعضاء والتي تمت تسميتها على ثلاثة فئات من الاصغر للأكبر وهي: الروبي، الايميرالد، والسافيير، ولكل فئة من هذه الفئات فوائد تزيد فرصتها مع كل طلب، حيث تضمنت هدايا لعيد ميلاد العميل، عروض أسبوعية وموسمية، الاستمتاع بخصم قيمته تتراوح بين 10% و15% متاح كقيمة «بوبينز» علاوة على ذلك، فرصة تجربة المنتجات الجديدة قبل موعد طرحها، ترقية حجم المشروبات مجانا، والدعوات الحصرية للأعضاء. يذكر أن التطبيق يحتوي على جميع أنواع القهوة والمشروبات والمأكولات التي يوفرها «كاريبو» عادة لعملائه داخل الأفرع.



وتدير شركة امتيازات الساير أكثر من 85 فرعــا وهي الوكيـــــل الحصــــري لـ «كاريبو كوفي» في الكويت. والتي يترأسها كل من رئيس مجلس الإدارة ناصر الساير والمدير التنفيذي للشركة جوزيف الشرتوني وتتضمن منتجات «كاريبو كوفي» مزيجا من افضل أنواع القهوة والمشروبات والمأكولات التي تتميز بجودتها العالية.